Balsa de saúde de Atalaia do Norte que promove equidade vence 19ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”

O projeto Balsa de Saúde de Atalaia do Norte venceu nesta quinta-feira (14/11) a 19ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, iniciativa do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A unidade de saúde, que promove equidade com atendimentos a ribeirinhos e indígenas do Vale do Javari, foi idealizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) da Prefeitura de Atalaia do Norte.

Em abril, o projeto passou pela etapa estadual e foi um dos sete colocados entre 191 projetos de todo o Amazonas e mais de 300 em toda a região Norte. Agora, na etapa nacional, concorrendo com iniciativas de todo o Brasil, Atalaia do Norte sagrou-se campeã na categoria de maior nota para municípios até 20 mil habitantes, sendo um dos melhores do país.

A estrutura da unidade dispõe de uma equipe fixa composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, tradutores indígenas, além de uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) para atendimentos sobre programas sociais e outros serviços.

Além disso, acompanhamento pré-natal, exames e coletas de lâminas para testagem de malária, busca-ativa em embarcações, dentre outros serviços também são realizados diariamente pelas equipes da balsa.

O projeto premiado da balsa de saúde, a partir de agora, pode se tornar referência de política pública a ser implementado em municípios brasileiros com as mesmas características de Atalaia do Norte, tudo com o foco de promover equidade e igualdade a quem mais precisa, com respeito e garantindo os direitos de todos os cidadãos.

Fotos: Divulgação/PMATN