Auxílio Gás de R$ 102 começa a ser pago hoje

Os beneficiários do Auxílio Gás começam a receber o valor de R$ 102 a partir desta sexta-feira (16). Os depósitos, feitos pelo governo federal, seguem até 29 de fevereiro.

O benefício, transferido em meses alternados, tem o valor fixado conforme o preço de referência divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O pagamento é feito para famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo.

O valor do auxílio é liberado na conta digital ou bancária do beneficiário. No caso de famílias que não têm acesso a uma dessas opções de conta, uma poupança social digital é criada automaticamente na Caixa Econômica Federal para o pagamento.

O Auxílio foi criado pelo governo federal para apoiar a compra do botijão de gás para famílias em situação de vulnerabilidade de renda.

O governo anunciou que nas cidades onde a Defesa Civil reconheceu oficialmente situação ou estado de emergência, por conta de eventos como enchentes, o pagamento do Auxílio Gás poderá ser antecipado, conforme acontece com o Bolsa Família.

Fonte: Rádio Agência