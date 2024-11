Atleta amazonense vai integrar as categorias de base do Esporte Clube Bahia

Por meio do Projeto Voo Campeão, o atleta Ivan Benjamim, mais conhecido no futebol como IB, e seu pai, Ivan Reis, embarcam para Salvador (BA), nesta quarta-feira (20). IB, de 8 anos, foi aprovado para integrar as categorias de base do Sport Clube Bahia, e se apresenta ao time ainda esta semana.

“O Amazonas é um celeiro de atletas promissores e o Ivan é mais um destas revelações. Por meio de políticas públicas esportivas desenvolvidas pelo governador Wilson Lima, trabalhamos intensamente para que mais talentos da base trilhem o caminho para o alto rendimento, nas mais diversas modalidades”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Ivan Benjamim começou no futebol aos 4 anos e com apoio dos pais, o talento mirim foi descoberto pelo Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) e se desenvolveu no esporte. Atualmente joga na posição de meia-atacante nas categorias de base sub-8 e sub-10 do clube Amazonas FC.

Apesar da pouca idade, o atleta não esconde o sentimento de querer crescer profissionalmente. “Vou me esforçar muito lá, treinei bastante para chegar nesse momento, porque meu sonho é ser um jogador de futebol profissional”, disse Ivan Benjamim.

Para o pai, Ivan Reis, o apoio é fundamental para que mais atletas sejam reconhecidos nacionalmente. “Quero agradecer ao Governo do Estado que nos ajudou com as passagens aéreas. Isso é um incentivo para que mais atletas continuem se destacando e com esse apoio eles possam representar o Amazonas em outros estados”, comentou Ivan Reis.

