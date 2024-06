Atenção: já saiu o cartão de confirmação do Concurso Público de Tabatinga

Se você se inscreveu para o do Concurso Público de Tabatinga, já saiu o cartão de confirmação e com ele algumas mudanças, entre elas: mudança no horário da aplicação da prova.

Todas as provas para nível fundamental, médio e agente de arrecadação, ficaram para manhã do dia 28 de julho, os demais cargos de nível superior, magistério e guarda municipal, ficaram para a tarde.

Além disso, os cargos de auxiliar de serviços gerais e auditor de controle interno, ficaram para o dia 29 de julho.

Provavelmente as mudanças ocorreram devido ao grande número de inscritos, principalmente para o cargo de guarda civil municipal, o que dificultaria a logística do concurso.

Por tanto, quem se inscreveu para dois cargos, e os horários agora estão coincidindo, entre em contato com a Banca, por meio do e-mail oficial contido no edital do concurso.

Por: Portal Tabatinga