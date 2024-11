Amazonense leva demandas indígenas à COP 29, no Azerbaijão

A jovem indígena amazonense Taissa K, 14, integrante do povo Ómagua Kambeba, participa até esta sexta-feira (22) da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 29) que acontece em Baku, à capital do Azerbaijão. A adolescente compõe grupo formado por quatro ativistas, todos membros do Children For Nature Fellowship, programa do instituto ‘Alana’ voltado à garantia de participação de pessoas do Sul Global em plataformas regionais e mundiais.

Além de Taissa, a delegação que participa da COP 29 também conta com a participação de adolescentes ativistas ambientais: a brasileiras Catarina L. (17 anos) David A. (13 anos, mexicano) e Francisco V. (15 anos, colombiano). Eles fazem parte do Children For Nature Fellowship, uma iniciativa do Alana que busca apoiar o desenvolvimento e a participação de crianças e adolescentes do sul global na defesa de seus direitos em plataformas regionais e internacionais.

O Alana, organização da sociedade civil que está completando 30 anos de atuação pelos direitos de crianças e adolescentes.

O programa realiza atividades de formação e apoio para que os adolescentes tenham melhores condições não só de

participar de encontros como a COP, mas também para exigir o compromisso público de Estados em defesa de suas demandas.

“O Alana considera fundamental que as crianças e adolescentes tenham voz ativa e respeitada em todas as instâncias que tomem decisões que lhes afetam”, afirma Laís Fleury, Líder de Parcerias da Alana Foundation.

“É preciso, mais do que nunca, escutar o que as crianças e adolescentes têm a dizer, porque eles são os mais afetados e os que vão conviver mais tempo com os efeitos da crise climática no futuro. Os jovens precisam ser incluídos nessas discussões.”

