Vem aí o XI projeto Tabatinga Limpa, Natal Feliz

A Prefeitura de Tabatinga através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, comunica a toda população tabatinguense que estará realizando a XI edição do projeto “Tabatinga Limpa, Natal Feliz”.

A XI edição do projeto “Tabatinga Limpa, Natal Feliz”, tem como objetivo mobilizar toda a comunidade para a festividade de fim de ano, com a proposta de conservação e limpeza da nossa cidade, tornando-a mais alegre e atraente para as festas natalinas.

Além disso, o projeto também visa a Construção do Parque Vila Noel, a confecção de enfeites natalinos para a ornamentação da Praça da Matriz, Portal na Fronteira e demais pontos da nossa cidade.

Já está aberta também a terceira edição da campanha, Faça uma Criança Sorrir!

Você papai e mamãe já podem pedir para seu filho escrever uma cartinha para o papai Noel pedindo o seu presentinho. Podem participar crianças de até 10 anos, na cartinha devem conter as seguintes informações: nome completo, nome dos pais, endereço completo e número de telefone para contato.

Destacamos que as cartinhas sem essas informações, infelizmente não poderão participar da campanha.

Seja um Papai Noel de uma criança neste natal, adote uma cartinha.

As cartas serão recebidas até o dia 15 de dezembro no prédio da secretaria de Cultura e Turismo, localizado na AV. da Amizade ao lado da câmara municipal de Tabatinga.