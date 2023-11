Unicef nomeia amazonense como jovem ativista de destaque

No Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Mundial da Criança, o UNICEF anuncia a nomeação de três jovens ativistas no Brasil. Os jovens são: Maria Eduarda Silva, jovem negra de 19 anos, estudante e ativista de Pernambuco; Erick Patrick Felix Soares, jovem negro de 20 anos, ativista do Rio de Janeiro; Tainara da Costa Cruz, jovem indígena e estudante de 19 anos do povo Omagua Kambeba e ativista do Amazonas.

Tainara da Costa Cruz, 19 anos, é estudante do 3o ano do ensino médio na Escola Estadual Samsung Amazonas, localizada na Comunidade Três Unidos. Tainara é indígena do povo Omagua Kambeba e faz parte da Rede de Jovens Comunicadores da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (Makira E’ta). É ativista climática e esteve junto a delegação de adolescentes e jovens do UNICEF na COP27.

Ao serem nomeados como jovens ativistas, Maria Eduarda, Erick e Tainara, terão a oportunidade de inspirar outros jovens a fazer parte da mudanças que o mundo precisa e a se unir para que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados.