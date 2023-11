Teatro Amazonas reabre e divulga novas datas para espetáculos adiados

Após fechar para reparos, o Teatro Amazonas reabriu e, nesta quinta-feira (9), divulgou as novas datas dos espetáculos adiados. Os eventos se estendem pelos meses de novembro e dezembro.

Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o adiamento das atrações foi necessário reparar problemas técnicos no Teatro Amazonas.

A secretaria destacou que os ingressos adquiridos anteriormente podem ser utilizados na nova data, sem a necessidade de troca.

O reembolso das compras online no www.shopingressos.com.br, pode ser solicitado pelo número (92) 98250-2002, até uma semana antes da nova data do espetáculo.

Para as compras adquiridas na bilheteria do teatro, o reembolso deve ser solicitado no local, que funciona de terça-feira a sábado, das 9h às 17h e aos domingos de 9h às 13h.

Fonte: G1 Amazonas