Símbolo máximo do ciclo da borracha na região Norte, o Teatro Amazonas poderá tornar-se Patrimônio Mundial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

O primeiro passo para a candidatura será dado entre os dias 13 e 15 de dezembro, quando ocorre a primeira oficina de mobilização no Palacete Provincial, praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus. O evento, aberto ao público, inicia às 14h.

O Teatro Amazonas representa as artes, a arquitetura e a história da Amazônia, além da relação da região com a economia e a geopolítica internacional entre os séculos XIX e XX.

A abertura aconteceu nesta quarta-feira (13), irá contar com a apresentação de conceitos, princípios e procedimentos para a candidatura a Patrimônio Mundial. Na sequência, serão expostos os requisitos de proteção, conservação e gestão do Teatro Amazonas. Durante a semana, a programação segue com visitas técnicas e discussões para elaboração das ações previstas nos próximos anos.

Manaus está sediando a primeira oficina de mobilização para a candidatura. A programação segue até esta sexta-feira (15). “Consiste em uma etapa prévia para elaboração de um dossiê de planejamento e preparação para as candidaturas”, informou a Secretaria de Cultura do Amazonas.

Fonte: G1 Amazonas