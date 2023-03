Aconteceu nesta terça-feira, 21/02, o tradicional Carnaval Popular promovido pela prefeitura de Tabatinga e secretaria municipal de Cultura e Turismo.

A festa começou com o Arrastão dos foliões pela Avenida da Amizade, finalizando no Centro Cultural com as apresentações de bandas locais, regionais e concursos de dança e fantasia com premiação em dinheiro.