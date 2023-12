Servidora é exonerada após aviso em placa de UBS no AM: ‘Se virou urgente é porque não veio antes

A chefe de divisão da Unidade Básica de Saúde (UBS) Anísio Silva, em Apuí, no interior do Amazonas, foi exonerada nesta quarta-feira (6), após deixar um aviso para os pacientes do local. Na mensagem, a servidora pede paciência.

“Tenha paciência. Nada aqui é urgente, se virou urgente é porque você não veio antes”, diz o recado, que colado na porta de uma sala, na recepção da unidade de saúde.



A mensagem teve repercussão negativa entre pacientes da UBS, que denunciaram o caso.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Apuí, Marcos Lise, afirma não concordar com a atitude da servidora, e anunciou a exoneração.

“Esse tipo de ato, praticado por essa servidora, eu não admito em nossa administração. Portanto, essa servidora, a partir de hoje, não faz mais parte do quadro da prefeitura. Ela está exonerada”, disse o prefeito.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, nesta quarta-feira (6).



Fonte: G1 Amazonas