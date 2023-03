Programa de financiamento Crédito Rosa chega às mulheres de Tabatinga

Uma parceria entre a Prefeitura, Governo do Estado, e equipe da Secretaria de Assistência Social está realizando cadastros para financiamentos do Programa Crédito Rosa no município.

Esse programa é voltado para mulheres que são empreendedoras e têm interesse em investir, ampliar e modernizar sua atividade produtiva, seja autônoma ou MEI, tais como: cabeleireira, manicure, vendedoras em geral, etc.

Você que se encaixa neste perfil, compareça ao Centro de Referência de Assistência Social, de 8h às 17h.

Não perca essa oportunidade!

Fonte: Secom PMT