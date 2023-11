Prefeitura de Letícia realiza atividades em homenagem ao dia internacional de eliminação da violência contra a mulher

Dia 25 de novembro é o dia internacional de eliminação da violência contra a mulher, data muito importante para todas as mulheres do planeta, por isso, a prefeitura de Leticia por meio do programa Mulher e Família da Secretaria de Desenvolvimento Social Municipal, comemorou a data com diferentes mulheres de setores variados de assistência com atividades programadas na casa da mulher empoderada.

Mulheres representantes de várias instituições falaram dessa grande problemática que afeta mulheres em todo o mundo. O prefeito de Letícia, Dr.Jorge Luiz Mendonza Munoz esteve no evento e falou sobre a importância da data. Dentre as atividades realizadas, foi oferecido corte de cabelo pelos profissionais do Sena, a secretaria de saúde também participou realizando uma dinâmica com as mulheres presentes, demonstrando a forma adequada de como fazer o autoexame da mama, como forma de prevenção ao câncer de mama.

Parabéns a todos envolvidos nas atividades que dão visibilidade a essa campanha tão importante para todas as mulheres.

Diga não a todas formas de violência contra a mulher!