Portal da fronteira ganha iluminação natalina

Neste sábado dia 9 de dezembro, foi inaugurada a iluminação natalina do portal da fronteira com direito a fogos de artificio para comemorar o momento especial.

A obra do Portal ainda não foi finalizada, a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2024.

A decoração conta com luzes, pinturas de personagens natalinos e feites coloridos e um grande letreio iluminado com a mensagem de feliz natal que chama atenção de todos que ingressam para o lado brasileiro.

O evento contou com a presença do prefeito Saul Bemerguy, do vice-prefeito Plinio Cruz, secretários e de moradores da fronteira que aguardavam pelo momento em que as luzes finalmente seriam ligadas.

A decoração natalina do portal, remete a todos os moradores da tríplice fronteira, a magia do espirito natalino, deixando a nossa cidade mais bonita e iluminada para a chegada do natal.