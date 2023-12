PM apreende 47 kg de ouro do garimpo ilegal em Manaus; PF diz que é a maior apreensão da história do Amazonas

A Polícia Federal afirmou nesta segunda-feira (11) ter realizado a maior apreensão de ouro da história do Amazonas. Com o apoio da Polícia Militar, foram apreendidos 47 kg de ouro, avaliados em R$ 15 milhões e grau de pureza superior a 90%. Além das barras de ouro, durante a operação, dois homens foram presos e uma aeronave foi apreendida.

A prisão da dupla ocorreu na tarde de sábado (9), na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus. Segundo a PM, o ouro estava sendo transportado em um Gol. Quando passavam pela avenida, os homens foram abordados por ocupantes de outro carro, uma Doblò, que tentaram roubar o ouro e efetuaram disparos.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram acionados, mas quando chegaram ao local, os atiradores já tinham fugido.

Os dois homens, que estavam no Gol com as 42 barras de ouro, foram presos e levados para a sede da Superintendência da Polícia Federal, em Manaus. Eles chegaram a ser atingidos pelos tiros e passaram por atendimento médico.

