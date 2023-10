Peça “O Mundo Mágico de Pedrinho” abordou assuntos sobre o meio ambiente com crianças de Tabatinga (AM)

O espetáculo realizou 08 apresentações gratuitas no município, e contou com personagens do folclore brasileiro.

A peça teatral infantil gratuita “O Mundo Mágico de Pedrinho” aconteceu em Tabatinga (AM) entre os dias 24 e 27 de outubro. As apresentações ensinaram as crianças a preservar a natureza e contaram com personagens do folclore brasileiro. A programação completa com horários e locais pode ser encontrada abaixo.

O espetáculo contou a história de Pedrinho, morador de um lugar mágico e encantador, que passava sua vida criando coisas que pudessem melhorar o mundo, como transformar materiais recicláveis em brinquedos. Por morar em um lugar paralelo ao nosso, Pedrinho era dotado de superpoderes, que eram usados somente para o bem. Ali só entravam crianças que tivessem feito uma boa ação no dia e assim que dissessem, um portal mágico se abria, fazendo as crianças entrarem para o Mundo Encantado de Pedrinho. Lá moravam Malvinda e sua filha Pandora, que adorava poluir a natureza.

As apresentações da peça contaram com intérpretes de Libras e monitor para auxiliar participantes portadores de deficiência. Em Tabatinga (AM), a peça contou com um público de 1.693 crianças.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “O Mundo Mágico de Pedrinho” tem a produção da Walkmar Produções, apoio da Komedi/Altia e com patrocínio da Aggreko e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Instituições que receberam o espetáculo: Escola Municipal “Professor Ambrósio Bemerguy, E.M. “Luiz Soares dos Santos”, E.M. “Suely Peixoto Davila” e E.M. “Jociedes Andrade”.

