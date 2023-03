Paróquia Santos Anjos Tabatinga abre campanha da Fraternidade e celebra “Quarta-feira de Cinzas”

A Igreja Católica em Tabatinga, no Alto Solimões, celebrou na quarta-feira, 22, a tradicional “Quarta Feira de Cinzas”. A data representa o primeiro dia da Quaresma, período que se estende até a Semana Santa e chama todos os Cristãos para uma maior reflexão da vida e atitudes mais humanas.

A Igreja inicia a quaresma com o lançamento da Campanha da Fraternidade e volta a tratar de uma realidade brasileira: a fome. O tema: “Fraternidade e fome”, com o lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer”.

O lançamento regional aconteceu na quarta-feira, na Catedral, pelo Bispo Dom Adolfo Zon e o Pároco, Pe., Valdemir Ribeiro.

A quarta-feira de cinzas foi marcada pela celebração de missas na Igreja Matriz, Umariaçu, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Aparecida e São José. Diz a tradição cristã que a imposição de cinzas demonstra a intenção do fiel de se manter no caminho da devoção, mas também demonstra o caráter transitório do ser humano na Terra, ou seja, é uma lembrança ao homem de que, conforme a tradição cristã diz, do pó o homem veio e ao pó o homem voltará.

Por: Nilso Gonzales / Pietro Pedrosa – Pascom Tabatinga