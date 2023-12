Morre Markinho Azevedo, tripa do Boi Caprichoso

Marcos da Silva Azevedo, 59, conhecido como “Markinho”, ex-tripa do Boi Caprichoso, morreu na madrugada desta quinta-feira (28), em Parintins. O artista sofreu um infarto, segundo informações da agremiação.

Em nota, o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, lamentou o falecimento de Markinho.

“Aos filhos Alexandre, Alex, Jéssica e Ayra as nossas sinceras condolências que Deus conforte vossos corações”, disse.

O corpo do artista será velado a partir das 9h desta quinta (28), no Curral Zeca Xibelão, em Parintins.

Markinho, como era conhecido, iniciou a sua trajetória em 1986 como ajudante do mestre Jair Mendes. Em 1990, se tornou o tripa oficial e, além disso era quem confeccionava o Touro Negro.

Conhecido como criador e a criatura, em 2017, passa para o filho a missão de evoluir no item 10, boi-bumbá evolução. O artista também foi músico do Boi Caprichoso com o grupo sangue azul e depois Azul e Branco.

Fonte: G1 Amazonas