‘Monster Tour’ tem mudança na programação

O tão esperado show “Monster Tour”, marcado para o próximo dia 12 de abril, na Arena da Amazônia, teve uma mudança na programação.

O anúnio foi feiro pelas redes sociais da organizadora, Fábrica de Eventos. Mas os amantes do rock, não precisam ficar preocupados, porque todas as atrações estão confirmadas. A única alteração é quando ao horário de início da apresentação.

O evento estava com previsão para começar às 21h, mas agora deve iniciar com uma hora de antecedência, às 20h do mesmo dia. A abertura dos portões mantém o do horário original, às 16h e o primeiro show da Banda Sepultura, às 20h, o seguindo de Scorpions e para fechar a noite, a banda Kiss

A programação foi detalhada nas redes sociais da organização do evento que informou que por questões de logística foi preciso ser reprogramada, mas enfatiza que estão à disposição para esclarecer qualquer dúvidas e desconfortos com os clientes.

Fonte: https://www.acritica.com/manaus/monster-tour-tem-mudanca-na-programac-o-1.300838

Foto: Divulgação