Miss Tabatinga é aprovada para o curso de odontologia da UEA

Thainá Tenazor, a atual miss Tabatinga, aluna do curso de Meio Ambiente no IFAM, foi aprovada para o curso de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), uma conquista maravilhosa, tendo em vista que é uma área muito concorrida.

Esse foi um ano muito especial para Thainá, primeiro conquistou a tão sonha coroa do miss Tabatinga, em seguida, representou lindamente o Brasil na confraternidade Amazônica em Leticia.

A representante da beleza da mulher tabatinguense, é exemplo de superação, determinação e disciplina, e mostra que mulher empoderada, é aquela que corre atrás dos seus sonhos e os conquista com méritos próprios.

O portal Tabatinga conversou com a Thainá para saber como se deu essa grande vitória, acompanhe a entrevista.

PERGUNTAS

1.Como foi a sua preparação para o vestibular 2023?

Foi meu primeiro vestibular e foquei no que eu mais tinha dificuldade.

2. Qual disciplina você se sentiu mais confiante e qual lhe pareceu mais difícil?

Me senti mais confiantes nas disciplinas de biologia, português e geografia, já as que eu mais fiquei insegura foram as disciplinas de física e química.

3. Qual foi sua colocação?

Quinto lugar no macro.

4. Estudar no IFAM Campus Tabatinga te ajudou a conquistar essa Vitoria?

Sem dúvidas, eu não tinha uma rotina de estudos regrada em casa, então a maior parte dos assuntos que caem no vestibular foram frisados pelos professores no Campus. Pois lá todos os alunos são preparados para vestibulares.

5. Descreva-nos sobre o momento que você soube de sua aprovação.

Foi um momento de muita alegria e emoção, pois eu não imaginava conseguir por ser o meu primeiro vestibular, fui informada da aprovação pela minha melhor amiga, fiquei trêmula, chorei e falei para meus familiares que também ficaram bem emocionados.

6. Que mensagem você gostaria de deixar para seus professores?

Gostaria de agradecer a todos pelo ensino maravilhoso que nos proporcionam e pelo apoio que eles nos dão, além de também nos proporcionarem aulões preparatórios para vestibulares, e que dão o seu melhor diariamente para que possamos ter êxito futuramente nas nossas vidas acadêmica e profissional.

7. Que mensagem você deixaria para todos os jovens que como você sonham em ingressar na universidade, mas que não acreditam que seja possível?

Que confiem em Deus, que continuem, que corram atrás do que eles realmente querem através dos estudos, pois só assim será possível a aprovação em uma universidade pública tão renomada como a UEA.

8. para finalizarmos, para quem você dedica essa grande conquista?

Dedico primeiramente a Deus, pois foi de onde veio a força e fé para passar por todos os acontecimentos deste ano, dedico a mim, a minha família, a minha irmã e melhor amiga que foi uma das principais incentivadoras, aos amigos que torcem por mim e principalmente a minha vó materna, Odete, que foi quem cuidou de mim desde sempre e que é o amor da minha vida.

Nós do Portal Tabatinga, queremos parabenizar essa princesa que além de linda, é estudiosa e determinada. Essa conquista é fruto da sua dedicação e esforço, sucesso e felicidades é o que lhe desejamos, você merece muito!