Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber e Governador Wilson Lima cumprem agenda em Tabatinga

Na tarde de segunda-feira (20), a Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, cumpriu agenda na Câmara Municipal de Tabatinga, onde aconteceu o lançamento dos Cartazes de Audiência de Custódia nas Línguas Tikuna, Kanamari, Marubo e Matis.



Ainda em cumprimento a sua agenda, a Ministra recebeu da mão do Presidente Paulo Bardales, o título de Cidadã Tabatinguense, honraria concedida após votação no Plenário do Legislativo Municipal.



Quem também cumpriu agenda em Tabatinga, foi o Governador Wilson Lima, que se encontrou com o Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, Paulo Bardales, e demais vereadores, onde na oportunidade trataram com o Governador, sobre a segurança pública do Município de Tabatinga, e outros temas de extrema importância para cidade, ainda durante o evento o Governador presenteou a Ministra Rosa Weber, com um Brasão talhado em madeira, feito por um artista amazonense.



O governador destacou os avanços conquistados e as conquistas que ainda estão por vim para o estado do Amazonas, e reafirmou seu compromisso com Tabatinga.

“A vinda da ministra aqui (em Tabatinga) é muito significativa e tem um simbolismo ímpar: conectar a justiça com a realidade que é vivida na região do Alto Solimões e também do Vale do Javari. Traduzir esses cartazes nessas línguas dessas etnias, no sentido de garantir, de informar sobre a questão das audiências de custódia, é um avanço muito grande no sentido de fazer com que a Justiça chegue àquelas pessoas menos favorecidas, que de outra forma não teriam acesso a essa justiça”, avaliou Wilson Lima.



Fonte: https://poderdanoticia.blogspot.com/2023/03/ministra-presidente-do-supremo-tribunal.html?m=1

Foto: Câmara Municipal de Tabatinga