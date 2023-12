Ministério Público do AM abre inscrições para concurso que oferta vagas para nível médio e superior nesta quarta (13)

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abre as inscrições para concurso nesta quarta-feira (13), às 10h, no horário de Brasília. O edital oferta vagas de nível médio e superior, além de cadastro reserva.

O salário inicial para as vagas de nível superior é de R$ 11.569,64 e para nível médio de R$ 8.034,35.

Inscrições

As inscrições começam às 10h desta quarta-feira (13) e serão encerradas às 23h59 do dia 16 de janeiro de 2024. O edital segue horário de Brasília.

Provas

As provas do concurso serão aplicadas no dia 3 de março do próximo ano, em Manaus.

Fonte: G1 amazonas