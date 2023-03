Março Lilás e Amarelo com ações no Hospital de Guarnição de Tabatinga

De 06 a 31 de março, o HGUT fará atendimentos voltados para a saúde da mulher:

Coleta de citologia (exame preventivo de câncer de colo de útero): Segunda a quinta à tarde

Consulta de ginecologia:

Quarta e quinta de manhã

Onde realizar o agendamento?

Nos postos de saúde, via sistema de regulação – SISREG.

Solicite ao seu agente de saúde das Unidades Básicas de Saúde para realizarem o agendamento para o HGUT, as vagas já estão disponíveis!

O evento faz parte do mês de Março Lilás e Amarelo, campanhas nacionais do Ministério da Saúde de prevenção e combate ao Câncer de colo de útero e de conscientização da Endometriose, doenças que afetam as mulheres e apoiadas pelo Exército Brasileiro!

Participe! Cuide-se! Previna-se!

Fonte: Hgut