Lula anuncia que Belém sediará a COP-30 em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (26), em vídeo publicado no Twitter, que Belém (PA) será a sede da da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). O encontro está marcado para 2025.

“Será uma honra para o Brasil recebermos representantes do mundo inteiro em um estado (Pará) da nossa Amazônia. Tenho certeza que o Helder Barbalho [governador] e o povo do Pará estão preparados para promover a melhor COP da história”, disse o presidente, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Segundo o ministro Mauro Vieira, a realização da reunião no Pará foi confirmada pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 18 de maio.

A candidatura da cidade pelo governo foi oficializada em janeiro deste ano. A Conferência do Clima da ONU discute mudanças climáticas no mundo e trata de alternativas para melhorar as condições do clima, em especial no trabalho para a redução dos gases de efeito estufa.

