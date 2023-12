Inscrições do IFAM foram prorrogadas

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) prorrogou o prazo para inscrições em todos os Editais do Processo Seletivo 2024/1. Inscrições que se encerrariam nesta terça feira dia 12 de dezembro irão até 17h do dia 18 de dezembro de 2023 (horário de Manaus).

O Instituto oferece cursos técnicos de nível médio e cursos de graduação.

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são: Administração com 35 vagas, Agropecuária com 30 vagas, Meio Ambiente com 35 vagas e de Informática com 35 vagas.

Já o curso de graduação é para Tecnólogo em Agroecologia com 40 vagas.

Aproveite essa grande oportunidade!