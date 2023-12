III Edição da Campanha: Faça uma Criança Sorrir

A Prefeitura de Tabatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está promovendo a lll Edição da Campanha: “Faça uma Criança Sorrir”, do projeto Tabatinga Limpa, Natal Feliz.

Nesta terça-feira, (12/12), os Servidores do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga – IMTT, retiraram as cartinhas escritas pelas nossas crianças, onde cada servidor vai ter a oportunidade de presentear uma criança de acordo com os pedidos escritos por elas.

A iniciativa ocorre pelo terceiro ano consecutivo e mobiliza servidores da gestão municipal e população em geral. Você também pode ser o papai Noel de uma criança este ano, adotando uma cartinha no Prédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo!