Ibama e PF destroem quase 30 dragas e balsas usadas em garimpos em terra indígena no Amazonas

O Ibama e a Polícia Federal (PF) realizam desde domingo (5) uma operação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. Foram destruídas 26 dragas, oito barcos, quatro rebocadores e 42,5 mil litros de diesel até esta quinta-feira (9). Os fiscais também apreenderam nove antenas Starlink e 3,2 kg de mercúrio.

A operação é realizada nos rios Jandiatuba, Boia, Jutaí, Igarapé Preto e Igarapé do Mutum.

Das 26 dragas, seis eram de grande porte, avaliadas em cerca de R$ 5 milhões. Estima-se que os criminosos retiravam 1 kg de ouro por mês da região.

Os barcos e rebocadores eram usados no apoio aos garimpeiros, e os 42,5 mil litros de diesel abasteciam os motores das dragas. As antenas facilitavam a comunicação dos criminosos sobre a presença da fiscalização.

Segundo o Ibama, o garimpo ilegal ameaça os povos do Vale do Javari, que reúne a maior concentração de grupos indígenas isolados do mundo. Em época de seca, os indígenas se aproximam mais dos rios em busca de água e alimento, aumentando a probabilidade de contato com criminosos.

Danos ambientais causados por dragas de garimpo incluem a destruição de mananciais, beiras de rios e igarapés. O material dragado é lançado nos rios, causando assoreamento.

Ainda segundo o órgão, o aumento de sedimentos no rio dificulta a reprodução de peixes e plantas, impactando a cadeia alimentar e as comunidades que vivem da pesca: “O mercúrio usado para separar o ouro contamina a água, causando graves danos ao meio ambiente e à saúde”.

Fonte: G1 Amazonas