Nesta sexta-feira dia 8 de dezembro foi inaugurada a Vila Noel de Tabatinga, o evento contou com a presença do Prefeito Saul Bemerguy, do vice-Prefeito Plinio Cruz, autoridades local, civis e militares.

A inauguração iniciou com o pronunciamento da primeira-dama do município Aldenora Cordovil, em seguida a palavra foi passada ao vice-prefeito Plinio Cruz, finalizando com o Prefeito Saul Bemerguy.

O evento também contou com várias atrações artistas, a primeira participação foi a do coral infantil que abrilhantou a festa com músicas natalinas e também grupos de danças da igreja evangélica, com lindas coreografias gospel.

A inauguração do tradicional parque Vila Noel foi acompanhada por uma multidão que aguardava ansiosa a contagem regressiva para a abertura do local, contada pelo prefeito, seguida de muitos fogos de artifícios que coloriram o céu do município. Um momento muito lindo e especial vivenciado pelas centenas de famílias que se encontravam no local.

A Vila Noel desse ano conta com uma linda árvore de natal azul claro decorada com guirlandas e luzes brancas, que se destacam entre as demais esculturas natalinas como o túnel, o trenó, os anjos, entre outros.

Segundo o prefeito Saul Bemerguy, o Parque Vila Noel, contará com atrações artísticas diariamente até o último dia.

Se você perdeu a inauguração não se preocupe, a Vila Noel estará funcionando diariamente até o dia 6 de janeiro de 2024. Venha com sua família viver a magia do natal e se encantar com a nova decoração da Vila Noel de Tabatinga 2023. Sejam todos bem-vindos!