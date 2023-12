O Comando Militar da Amazônia apreendeu aproximadamente 750 kg de maconha tipo skunk, no Amazonas. A apreensão aconteceu no município de Santo Antônio do Içá, na véspera de Natal, no domingo (24).

Também foram apreendidos combustível e munição calibre 16. Até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: G1 Amazonas