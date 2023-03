Escola Estadual Marechal Rondon realiza atividades direcionadas ao mês da Mulher

A coordenadoria Regional de Educação de Tabatinga – SEDUC, através da Escola Estadual Marechal Rondon, promoveu na semana do dia 13/03/2023 a 17/03/2023, atividades direcionadas ao dia Internacional da Mulher. A iniciativa foi organizada pela Gestora da escola Meirene Magalhães, equipe Pedagógica, professores e alunos que se uniram para fazer desse momento uma data inesquecível. O evento contou também com o apoio da Assistente Social da Seduc Millena Bonfim e do Advogado Willian Bergman Aranha Nunes.

A semana foi marcada com músicas, danças, palestras e reflexões importantes sobre o papel da mulher na sociedade. Os alunos fizeram apresentações artísticas que abordaram temas como empoderamento feminino, Educação Familiar, combate à violência contra a mulher, combate ao feminicídio e a gravidez na adolescência.

Todas as temáticas inicialmente foram abordadas em sala de aula pelos professores das varias áreas do conhecimento.

Na sexta-feira, 17/03, foi a culminância das atividades, onde cada aluno convidou uma mulher da sua família para representar a figura feminina, assim trabalhando também a família na escola. “Acreditamos que a parceria entre família e escola é a única maneira de proporcionar o ensino de qualidade e eficácia, para assim participarmos da construção de cidadãos críticos e participantes da sociedade” falou Meirene Magalhães.