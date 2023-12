E teve festa da chefinha na Empório das Tintas!

Além do mega desconto oferecido aos clientes nos dias 04 e 05 de Dezembro, na tarde desta segunda-feira (4), a proprietária da Empório das Tintas Elisbeth, comemorou seu aniversário e dessa vez fez questão de festejar a data junto aos seus colaboradores, amigos, familiares e clientes das loja Empório das Tintas.

Entre eles, a representante da CDL Tabatinga e a proprietária do Açaí Amazonas que ofereceu como brinde aos convidados, deliciosos sorvetes.

O primeiro parabéns aconteceu as 14:30 na Empório das Tintas localizada na rua Santos Dumont. O evento contou com decoração, bolo, salgados, doces, soverte, pipoca para todos que estavam presentes. Em seguida foi a vez da Empório da fronteira, cantar os parabéns com os clientes, amigos e familiares e compartilhar esse momento especial na vida da chefinha mais querida.

Nós do Portal Tabatinga desejamos, muita saúde e infinitas bênçãos para essa grande empresária, mas principalmente para essa pessoa extraordinária que é você querida Elisbeth. Felicidades mil para você!

Vejam as fotos: