Coronel do exército e sua esposa agora são cidadãos tabatinguenses

Em uma cerimônia realizada na última sexta-feira, 24 de novembro, o Coronel de Exército Luiz Afonso Gomes de Souza Filho foi agraciado com o título de cidadão tabatinguense. A solene sessão, promovida pela Câmara Municipal de Tabatinga, teve como objetivo reconhecer as notáveis contribuições de personalidades locais, dentre as quais o Comandante do 8° Batalhão de Infantaria de Selva.

A distinção honorífica é concedida a pessoas que se destacam em suas áreas de atuação e deixam um legado positivo na comunidade. O Coronel Afonso foi reconhecido por sua trajetória profissional exemplar, seu envolvimento em projetos sociais e sua participação ativa na vida comunitária.

Durante a cerimônia, o Coronel Afonso recebeu das mãos da Vereadora Nágela a materialização do título de Cidadão Tabatinguense, em um ato que ressaltou a importância de valorizar aqueles que dedicam seu tempo, habilidades e esforços para o bem-estar coletivo. Sua história inspiradora serve como exemplo para todos, mostrando que cada indivíduo pode deixar sua marca positiva no mundo ao seu redor.

A esposa do Coronel, Leila Gomes também foi homenageada com o titulo de cidadã tabatinguense pelo lindo trabalho beneficente realizado no município e região por ela e pelas jovens guerreira, grupo beneficente do Forte São Francisco. Ações realizadas com muito amor e empatia ao próximo que serão lembradas pra sempre por todos os tabatinguenses.

Parabéns a esse casal que durante esses dois anos se comprometeram com o nosso município de forma exemplar