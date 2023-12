Concurso da Fiocruz oferta 11 vagas para o Amazonas

Das 300 vagas oferecidas pelo Concurso Fiocruz 2023 no país, 11 serão destinadas ao Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). A unidade está instalada no Amazonas, com sede em Manaus.

No dia 12 de dezembro, a instituição publicou os três editais do concurso, com as vagas igualmente distribuídas para cada um dos cargos oferecidos, todos de nível superior. São eles:

Tecnologista em Saúde Pública,

Analista de Gestão em Saúde e

Pesquisador em Saúde Pública.

Para a Fiocruz Amazônia, serão três (3) vagas para Tecnologista em Saúde Pública, três (3) para Analista de Gestão em Saúde e cinco (5) para pesquisadores em Saúde Pública.

De acordo com a Fiocruz Amazônia, o concurso vai proporcionar um incremento de 30% no quadro de servidores efetivos da instituição no Amazonas.

Os salários variam de 5.735,29 (analista de gestão e tecnologista) e 6.463,37 (pesquisador), podendo chegar a R$ 13.686,72, com gratificação de desempenho, auxílio-alimentação e adicional de titulação.

O concurso mais recente da Fiocruz ocorreu há sete anos, em 2016.

O concurso atual é nacional e oferece vagas em todas as unidades da Fiocruz, no Rio de Janeiro e demais estados (Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e Rondônia).

Fonte: G1 Amazonas