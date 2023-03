Comitiva do Programa Calha Norte visita Tabatinga

No dia 8 de março, o Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT) recebeu a visita institucional do Programa Calha Norte, com a presença da Senadora (MT) Margareth Buzetti, do Deputado Federal (AM) Amon Mandel, do Gen Div R1 Ubiratan Poty, Diretor do DPCN; Desembargadora Daniele Maranhão, Gen Bda R1, Gil Hermínio Rocha, Gerente Projetos EME, Gen Bda R1 Fernando Maurício Duarte Mello e comitiva.

Na oportunidade, o Cel Inf Roberval, diretor do HGUT, destacou que a construção do Hospital contou com a alocação de recursos do programa Calha Norte. A comitiva pode verificar ’in loco’ a dedicação e o trabalho abnegado dos militares do Hospital e as atividades desenvolvidas pelo HGuT, bem como sua importância como referência hospitalar para a região do Alto Solimões.

Fonte: @hgut_exercito