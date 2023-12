Começa o pagamento do Bolsa Família e auxílio gás de dezembro

O Bolsa Família começa a ser pago nesta segunda-feira (11). A antecipação do auxílio neste mês de dezembro ocorre devido aos festejos de fim de ano.

Vão receber hoje os beneficiários com NIS, Número de Inscrição Social, de final 1. Os repasses são feitos sempre de maneira escalonada e seguem até o dia 22 de dezembro, quando recebem os cadastrados com Número de Inscrição Social de final zero.

Para os beneficiários de municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal, o pagamento do Bolsa Família acontece de maneira unificada nesta segunda-feira.

O auxílio gás, pago a cada dois meses, também começa a ser disponibilizado hoje. O repasse do valor de R$ 104 segue o calendário de pagamento do Bolsa Família e também considera o final do NIS do beneficiário.

As famílias cadastradas nos programas sociais podem consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.

fonte: Radio Agência