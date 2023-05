Com vagas para o AM, IBGE abre inscrições para vagas de estágio

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta segunda-feira (8) as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 316 estagiários em todo o Brasil. Há seis vagas para o Amazonas.

Os candidatos devem preencher o formulário e fazer uma prova online, por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 23 de maio. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

As vagas são destinadas para estudantes de ensino superior de diversas áreas do conhecimento e há oportunidades para trabalho nas modalidades presencial, home office ou híbrida.

A instituição oferece uma bolsa-auxílio de R$ 787,98 para jornadas de trabalho de 20 horas semanais, ou R$ 1.125,69 para jornadas de 30 horas, além de auxílio com transporte para os dias de trabalho presencial.

A previsão do IBGE é que o resultado do processo seletivo seja divulgado no dia 23 de junho e que as contratações dos aprovados comecem em julho.

