CFSOL/8°BIS tem novo comandante

Nesta terça feira dia 05 de dezembro, foi realizada a Solenidade de Passagem de Comando do CFSOL 8° Batalhão de Infantaria de Selva, do Coronel Luiz Afonso Gomes de SouzaFilho, ao Tenente-coronel Adelino Antônio da Silva Ribeiro Júnior. A cerimônia foi presidida pelo Comandante da 16ª Bda Inf Si e foi dividida em duas partes, a primeira foi realizada a inauguração do retrato do Comandante Sucedido na Galaria dos Ex-Comandantes.

Na segunda parte da solenidade, ocorreu a Formatura de Passagem do Comando, momento em que perante a Bandeira do Brasil, Cmt da 16ª Bda Inf Si e da tropa do 8° BIS, o Comandante Sucedido entregou o Comando ao Comandante Sucessor que recebeu e assumiu o compromisso de conduzir a OM pelos próximos anos.

A cerimônia contou com a participação do General de Brigada, Ricardo Moussallem, autoridades civis e militares de Tabatinga e Letícia.

Sem dúvida, um momento lindo e emocionante para todos presentes e para finalizar a noite, foi oferecido um coquetel aos convidados no Grassol, momento de confraternização entre os militares e civis que prestigiaram o evento.

Nós do Portal Tabatinga, agradecemos ao Coronel Luiz Afonso pelo legado deixado junto a sua querida esposa Maria Leila Gomes ao nosso município e região, tenham certeza de que vocês jamais serão esquecidos, aproveitamos para lhes desejar um feliz natal e um maravilhoso 2024, recebam o nosso fraterno abraço.

E ao novo Comandante Ribeiro Junior e sua família, queremos dar as boas-vindas e desejar êxito nessa nova missão em nossa região.