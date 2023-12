Centro da Melhor Idade realiza o natal Solidário

Ontem, (13/12) quarta-feira, no Centro da Melhor Idade Vovô Guito Cordovil, aconteceu a programação Natal Solidário. A programação contou com distribuição de cestas básicas, brinquedos e panetones para toda a comunidade do Centro da Melhor Idade Vovô Guito Cordovil.

Vovô Guido Cordovil é uma instituição que realiza um importante trabalho de acolhimento desenvolvendo atividades diárias durante o ano todo com pessoas da melhor idade do nosso município.

Parabéns a todos os evolvidos nessa ação solidária e de muito amor a todos as vovós e vovôs que frequentam a instituição.