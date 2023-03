Banco de Sangue do Hospital de Guarnição de Tabatinga convoca doadores diante de baixa no estoque

Tendo em vista o baixo estoque do Banco de sangue do Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGUT) que atende Tabatinga e municípios do Alto Solimões e devido a alta demanda da UPA no período de carnaval, solicitamos as pessoas voluntárias para doação, que procure o banco de sangue do hospital.

A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas.

Requisitos para doação de sangue:

Idade entre 16 e 69 anos.

Menores de idade devem possuir autorização do responsável

Pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já forem doadores frequentes.

Pesar no mínimo 50 kg.

Estar bem alimentado, porém se a doação for feita após o almoço aguardar 2 horas.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial.

Horário de funcionamento: 7 às 12h, de segunda a sexta-feira, Hospital de Guarnição de Tabatinga.

Fonte: HGUT