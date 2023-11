O Amazonas tem previsão de chuva forte com raios, rajadas de vento e trovoadas, nesta semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é que chova acima dos 80 milímetros em parte do Amazonas. O acumulado maior se concentra no Oeste do Estado, em cidades como Tonantins, Fonte Boa, Jutaí e Carauari.

Para Manaus, a expectativa é que chova entre 60 milímetros e 80 milímetros.