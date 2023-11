Aconteceu a IV edição dos jogos dos servidores da secretaria municipal de saúde!

No dia 24 de novembro a prefeitura de Tabatinga através da secretaria de saúde, realizou a IV edição dos Jogos dos Servidores, com o intuito de proporcionar uma confraternização entre os servidores da saúde, em um momento de união, descontração a todos esses profissionais que tanto se dedicam a servir o próximo e que merecem momentos como esse de lazer e diversão.

Os Jogos dos Servidores, é uma disputa saldável que envolve todos os profissionais da área com várias modalidades, entre elas o futsal, queimada, vôlei, tênis de mesa, jogos de mesa como domino e dama, com a participação de equipes masculinas e femininas em todas as modalidades. Além das modalidades esportiva o jogos também contaram com o desfile com representantes de cada UBS.

o evento contou com a participação do vice prefeito Plínio cruz, vereadores e secretários.

Parabéns a todos servidores da saúde do nosso município que participaram do evento, a vocês a nossa gratidão por todos os serviços prestados diariamente a toda população.