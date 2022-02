Ufam retoma aulas presenciais em Manaus e no interior

As aulas presenciais na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foram retomadas gradualmente na capital e no interior nesta segunda-feira (21). O retorno foi definido considerando a atual situação epidemiológica do Estado.

O reitor da Ufam, professor Sylvio Puga, solicitou ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o retorno das frotas de ônibus que atendem o Campus Universitário Arthur Virgílio Filho, sem a cobrança de tarifa no traslado Setor Sul – Setor Norte desta Universidade.

Mediante isso, foi solicitado também o aumento da frequência das rotas de integração, sendo o último horário às 22h10, pois o horário de aula vai até as 22h, diariamente, assim como o cumprimento do itinerário dos ônibus da Integração se dirigirem até a Bola do Coroado e que façam o retorno a este Campus.

Acesse AQUI Ofício nº 90/2022/GR/Ufam.

Fonte: D24am.