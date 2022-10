Tabatinguense publica livro sobre o Bullying nas escolas

Em conversa com a equipe do Portal Tabatinga, a autora do livro Millena Bonfim, falou o porque de ter escolhido este tema para seu primeiro livro:

“Este tema ainda é um tabu no contexto da educação brasileira. Há quem o vê como uma questão social, há quem o critica, afirmando ser “frescura” da nova geração. Minha pesquisa abordou esta temática tendo como protagonistas alunos e professores das escolas estaduais da minha querida Tabatinga! A conclusão do estudo você vai descobrir adquirindo esse livro elaborado com muito amor e dedicação!”

