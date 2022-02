Sessão Solene abre os trabalhos do Poder Legislativo 2022

A Câmara Municipal de Tabatinga realizou nesta terça-feira, 15/02, no plenário Dr. Aristóteles B. Cardoso, uma sessão solene que marcou oficialmente a abertura do ano legislativo de 2022.

O presidente a Câmara Municipal, vereador Paulo Bardales deu início a sessão agradecendo a presença dos vereadores, autoridades civis e militares, imprensa local e população em geral.

Em seguida foi dado a palavra ao prefeito em exercício Plínio Cruz, que mostrou através de mídia, as ações que a prefeitura realizou nos últimos anos destacando as obras na área da educação como a construção e reforma de escolas e quadras poliesportivas da zona urbana e rural e na infraestrutura, mostrou as obras de pavimentação que foram e estão sendo realizadas nas vias de Tabatinga em parceria e apoio com o governo do estado e governo federal. Na área da saúde, enfatizou o trabalho árduo dos profissionais que estão desde 2020 trabalhando no combate à pandemia do covid-19, tendo como resultado, a imunização de mais de 72% da população de Tabatinga, redução de casos e zero internações nos últimos dias.

Em seguida, familiares de Obem Corrêa (falecido em 2018) receberam uma medalha como forma de homenagem a Obem pelos serviços prestados e grande contribuição como vereador e presidente da Câmara (1987-1988).

Ao final da solenidade, aconteceu a tão esperada inauguração da Galeria dos Presidentes da Câmara e sala das Comissões vereador João Carlos.

Por: Portal Tabatinga