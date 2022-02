Saullo Vianna se posiciona a favor da exigência do cartão de vacina nas escolas

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) afirmou ser a favor da exigência do cartão de vacina infantil nas escolas públicas e privadas. O assunto já foi motivo de polêmica na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e dividiu opiniões entre os deputados da Casa. Para o parlamentar, a discussão é perda de tempo.

Saullo alertou, ainda, sobre a disseminação de fake news sobre a vacina da Covid-19 para crianças.

“O passaporte vacinal é uma segurança, não apenas para as crianças, mas também para professores, pais e familiares. E também para que a gente possa estimular a vacinação, tendo em vista que hoje, por conta de vários tipos de desinformação, inclusive fake news, está fazendo com que gere dúvida nos pais, o que tem atrapalhado o avanço da vacinação”, pontuou.

O deputado acredita que, quanto mais pessoas vacinadas, mais rápido será possível retornar às atividades normais. “Essa discussão, pra mim, sobre vacinar ou não, realmente é uma perda de tempo, por conta da situação em que a gente vive. Todo mundo quer volta a vida normal. Então, é importante que a gente vacine”, finalizou.

Deixe Sua Curtida Curtir Amei Haha Uauu Triste Grrr