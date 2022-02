Saullo Vianna reforça compromisso de buscar melhorias para municípios do Alto Solimões

Em mais uma visita à calha do Alto Solimões, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, nos dias 19 a 22 deste mês, onde realizou entregas de emendas e visitou comunidades rurais para acolher demandas que serão debatidas na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio do mandato.

No sábado (19) e domingo (20), o parlamentar cumpriu agenda em Tabatinga. O município recebeu R$ 390 mil em emendas parlamentares destinadas por Saullo Vianna, que contemplam a assistência social e a cultural local.

Para a assistência social, foi destinado o valor de R$ 90 mil para aquisição de mobília e equipamentos para a Associação Grupo Mulheres em Foco (Grumef) – Amor pela Vida.

“A Associação Amor pela Vida tem um belíssimo trabalho, resgatando a dignidade das mulheres e dando oportunidades para que aprendam uma atividade, tenham renda e se fortaleçam. E essa emenda vem para ajudar o trabalho da associação no município”, disse.

Mais R$ 300 mil em emendas foram destacados para Tabatinga. O recurso será aplicado na realização do Festival da Onça, tradicional festa do município. O deputado se comprometeu a continuar destinando emendas e ajudando a suprir as necessidades da cidade, como a segurança pública, infraestrutura, energia elétrica, iluminação pública e telefonia móvel.

“Continuarei destacando emendas em 2023, e assim vamos conseguir ajudar mais o município de Tabatinga. Gosto muito de poder ouvir, pois este é um dos principais papeis do parlamentar. É necessário vir ao interior e saber onde dói”, destacou.

Benjamin Constant

Ainda na calha do Rio Solimões, o deputado foi a Benjamin Constant, nessa segunda-feira (21). Saullo cumpriu agenda na sede do município, visitando espaços públicos, além de conversar com lideranças sobre as necessidades do município. As visitas também se estenderam ao Distrito Indígena do Feijoal, zona rural da cidade.

Durante sua estadia em Benjamin, Saullo constatou alguns problemas vividos no dia a dia dos moradores, como a má prestação no serviço de telefonia móvel, que também é realidade nos 61 municípios do Amazonas.

“Nós vamos pedir para que a Defensoria Pública ajuíze uma ação contra as operadoras de celular, por conta do péssimo serviço prestado no interior. Entendo que o serviço no interior tenha a mesma qualidade da capital, pois os valores das tarifas são os mesmos. A única diferença é que o homem do interior não consegue usufruir de todos os serviços”, anunciou em primeira mão.

A tarifa aérea foi outra demanda solicitada pela cidade, por conta dos altos valores cobrados, o que dificulta o trânsito de passageiros para outras cidades. Abastecimento de água, pavimentação dos ramais e ruas do município também foram assuntos durante conversa com lideranças e moradores.

“A região do Alto Solimões é muito importante e estratégica para o nosso Estado. Sempre que possível, estou aqui. Com certeza voltaremos pra Manaus com muitas demandas, muito trabalho para intercedermos junto ao governo e secretarias estaduais”, pontuou.

Atalaia do Norte

Nesta terça-feira (22), Saullo esteve em Atalaia do Norte, onde participou da ação realizada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com emissão de documentos. Além disso, o deputado participou da entrega de uma ambulancha, fruto de emenda parlamentar de sua autoria.

A emenda no valor de R$ 150 mil foi destinada para o município em 2020. A ambulancha vai auxiliar no deslocamento de pacientes da zona rural, que precisam de transporte rápido até a sede do município para receber atendimento médico.

“Nesta quarta é aniversário de 67 anos de Atalaia do Norte, e nós temos a plena certeza de que o município melhorou a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, por conta dessas ajudas que o prefeito Denis está trazendo para o município. E firmo o compromisso de continuar ajudando, destinando mais emendas e facilitando a vida dos moradores de Atalaia”, afirmou.