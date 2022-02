Saullo Vianna destaca que esforço conjunto é fundamental para retomada da economia no Amazonas

A Solenidade de Abertura dos Trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura foi realizada nesta terça-feira (1°), com a leitura da Mensagem Governamental do Governador do Amazonas, Wilson Lima. A cerimônia contou com a presença dos deputados da Casa, além de secretários entre outras autoridades . O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) participou presencialmente do evento.

Saullo destacou a importância de estar alinhado com o Governo do Estado e prefeituras para, assim, conseguir desenvolver trabalhos que contribuam diretamente com a vida dos amazonenses, principalmente com a retomada da economia e geração de empregos.

“Estamos convivendo, há dois anos, com os inúmeros prejuízos ocasionados pela pandemia. O ano de 2022 será ano desafiador pois precisamos construir alternativas para retomar a criação de empregos, desenvolvimento da economia, e é nesse sentido que pautarei minha atuação dentro e fora da Assembleia Legislativa”, adiantou Saullo Vianna.

Durante a sessão, Wilson Lima prestou conta das ações realizadas até 2021. Dentre os pontos destacados, a questão da saúde foi um dos assuntos mais presentes, devido aos impactos gerados em outros setores. Segundo o governador, entre janeiro e outubro de 2021, foram destinados mais de R$ 3,035 bilhões para o setor.

Os recursos possibilitaram o aumento no número de leitos da rede estadual de saúde. Somente o Hospital Delphina Aziz conta com 372 leitos ativos, sendo 240 clínicos e 132 de UTI. Outro grande ganho foi a entrega dos primeiros leitos de UTI no interior do Amazonas, em Parintins.

Já neste ano de 2022, com a entrega do Hospital do Sangue, vai aumentar a capacidade de atendimento do Hemoam em 300%, com mais 190 leitos.

“Todo o esforço para ampliação e melhoria dos atendimentos na área da saúde tem sido feito em paralelo ao trabalho constante de vigilância, monitoramento e prevenção da Covid-19, pois entendemos que, embora os indicadores demonstrem redução de casos, internações e mortes, sabemos que a pandemia não acabou”, disse o governador.

A questão social também foi importante para apoio às famílias afetadas pela pandemia da Covid-19 e pela enchente dos rios. A criação do Auxílio Estadual Permanente, aprovado com unanimidade na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi um dos grandes ganhos para o Estado, beneficiando mais de 300 mil famílias, sendo 142 mil somente no interior. O benefício mensal, no valor de R$ 150, vai injetar R$ 45 milhões por mês no comércio local.

Segurança pública e educação

Wilson também pontuou os investimentos em segurança pública com a realização do concurso para o setor, ofertando 2.525 vagas para as polícias Civil e Militar, Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Além disso, houve o reforço no setor com a nomeação 404 policiais militares, aprovados em 2011, e mais 483 bombeiros da saúde, do certame de 2009. Wilson destacou ainda os investimentos para o setor com a entrega de novas viaturas, equipamentos e armamentos, reforçando as operações em todo o Estado.

Para a educação, em 2021, foi aprovado na Aleam o reajuste salarial de 5,19% para a categoria, além do pagamento do maior abono do Fundeb já pago na história. Em 2022, o Estado vai pagar 14° e 15° salários aos trabalhadores que atingirem as metas de qualidade definidas para suas escolas.

De acordo com Wilson, no ano passado, foram concluídas obras de quatro Centros de Educação de Tempo Integral (Ceti), com investimentos na ordem de R$ 70,9 milhões. Outras cinco unidades estão em construção.

Mais investimentos

Na infraestrutura, foram concluídas 44 obras até outubro e outras 87 estão em andamento, com investimentos perto de R$ 2 bilhões. Dentre elas, Wilson destacou a duplicação da AM-070; e mais o início a reforma e modernização da AM-010, com aporte de R$ 366 milhões.

Para o setor primário, o Estado destinou mais de R$ 192 milhões, em 2021. Por meio da Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), foram destinados mais de R$ 9 milhões para a produção rural, beneficiando direta e indiretamente 20.256 famílias.

Outro investimento para geração de renda e emprego destacado é o início da operação de exploração do gás natural do Campo do Azulão, em Silves, onde foi entregue a licença de operação definitiva à companhia Eneva, em agosto de 2021.