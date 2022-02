Saullo Vianna debate soluções de infraestrutura com moradores e lideranças em Itapiranga

Dando continuidade à agenda de visitas ao interior, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve, nesta quarta-feira (16), na sede e na zona rural de Itapiranga. Ao lado do deputado Cabo Maciel e lideranças, Saullo destacou as emendas que destinou para assistência social e reforçou compromisso em buscar soluções para as demandas apresentadas pela população.

Saullo lembrou que viabilizou recursos de suas emendas para aquisição de veículo para Secretaria Municipal de Assistência Social, que servirá de apoio para programas sociais de Itapiranga e compra de material permanente de cozinha para o Centro de Convivência do Idoso, totalizando R$ 200 mil.

“Tenho uma responsabilidade muito grande com o município de Itapiranga. Sou grato pela confiança depositada em mim e me sinto na obrigação de colaborar com município por isso faço questão de sempre voltar aqui”, frisou Saullo.

O deputado adiantou que vai intermediar soluções para as principais necessidades que conferiu durante a visita. Dentre elas, a implantação de rede para abastecimento de água, melhoria no ramal do Igarapé Grande e iluminação pública.