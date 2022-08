Quintal da Picanha completa 3 meses de sucesso em Tabatinga!

O Portal Tabatinga entrevistou nesta semana, Amanda Obando, engenheira química, sócia proprietária do mais novo empreendimento da cidade: Quintal da Picanha Churrascaria. Amanda falou sobre a churrascaria que está inovando o modo de servir e entregar no conforto da sua casa, um excelente churrasco com guarnições e entradas de primeira.

1. Como surgiu a ideia de criar o Quintal da Picanha Churrascaria?

A ideia do Quintal da Picanha surgiu em 2020, antes mesmo da pandemia, eu estava de licença maternidade da Ambev (Manaus) e vim para Tabatinga, com a idéia de ficar de vez e sair do ritmo frenético de fábrica. Iniciamos então a construção da cozinha no nosso quintal e no meio da obra veio a pandemia, seria uma inauguração tremenda, porém na mesma época minha mãe e sócia Eliete Obando também precisou fazer um tratamento em São Paulo/Manaus por problemas de saúde e o projeto então foi arquivado até esse ano.

2. Há quanto tempo existe o Quintal da Picanha?

O Quintal foi inaugurado no Domingo 22/05/2022. Já com recorde de pedidos, pois o público que conhecia nosso churrasco já sabia que seria um sucesso!

3. Quais são os combos oferecidos no Quintal da Picanha?

Hoje temos 3 opções de Combos, além das entradas e acompanhamentos perfeitos para churrasco: Combo 1, que é o individual, com 150g de picanha, o Combo 2, ideal para 2 pessoas, com 300g de picanha e o Combo 3 que é o Combo Família, serve de 4 a 5 pessoas, 600g de Picanha. Todos eles acompanham a guarnição de primeira linha: arroz com brócolis, farofa, batatonese e o vinagrete.

4. Qual o horário e dias de funcionamento?

Hoje estamos trabalhando somente com almoços nos domingos, de 12:00 às 14:00. Trabalhamos com reservas de Quarta até sábado e pedidos realizados até às 13h.

5. O sistema de delivery ganhou muitos adeptos devido à pandemia. Como é a dinâmica do trabalho desde a hora que o cliente liga até a entrega final na residência? Qual a maior dificuldade?

Sim, antes da inauguração nos preocupamos com a ideia das pessoas estarem entediadas do sistema delivery, já que estamos no momento bem flexível pós pandemia, porém a qualidade da comida realmente agradou demais ao público e esse modelo de negócio superou as nossas expectativas. A dinâmica acontece com a reserva, de quarta a sábado, eu mesma realizo o atendimento, após isso no domingo iniciamos o preparo dos pedidos, tudo é feito na hora e precisa ser servido quente ou frio no caso do vinagrete e batatonese para atender os clientes no horário escolhido por eles, em seguida vai para a entrega, no início fazíamos as entregas, porém em menos de um mês tive que contratar um entregador, devido a quantidade de pedidos extra reservas e o atendimento hoje funcionar até as 14:00.



6. Qual o diferencial que o cliente pode esperar ao realizar o pedido com relação ao preparo da carne?

O nosso diferencial é o ponto da carne, seguimos o modelo Picanha Mania, nem todos gostam de carne mal passada e nem todos curtem a bem passada, então seguimos a risca esse item, pois nem todos conhecem a carne ao ponto para bem sem “sangue”, que é a famosa suculenta sem o líquido vermelho, que na realidade não é sangue, apenas um pouco de água com uma proteína presente na carne chamada mioglobina. Já fica a dica para quem não gosta da mal passada Rs. Então em resumo o cliente pode escolher entre 1 a 4 o ponto da carne: 1) Ao ponto para bem: Carne quase totalmente assada, sem muito suco e sem muita cor interior; 2) Bem passada: Carne totalmente assada, sem suco e textura mais rígida; 3) Ao ponto: Carne levemente com suco. 4) Mal passada: Carne com muitíssimo suco, superfície grelhada e interior vermelho vivo.

7. Sobre a qualidade da carne utilizada. Fale um pouco sobre a escolha do produto?

Eu costumo falar que o bom churrasco começa no açougue, tem que escolher a peça ideal, a picanha é uma das carnes mais difíceis de se trabalhar, pois o corte mal realizado estraga um churrasco, por ficar perto do coxão duro, tem que ter habilidade para retirar a peça e os nervos que a revestem. A gordura também não pode estar amarelada ou marrom e nem muito grossa, pois é indicativo de que a carne é de boi envelhecido. Para não deixar dúvidas quanto à qualidade desse item, o Quintal optou por comprar peças embaladas a vácuo e para maior resultado na suculência optamos pela carne maturada que é o processo de amaciamento da carne natural e sem aditivos, ou seja, as peças aguardam cerca de 20 dias em processo de “descanso” tendo as fibras relaxadas. O resultado é uma picanha com sabor totalmente diferenciado e que atinge um nível do paladar chamado pelos estudiosos de “anami”, um excitador natural das papilas gustativas e que se encontra entre o doce e o salgado.

8. Vocês também incluíram peixe no cardápio. Houve uma boa aceitação?

Então nossa querida matrinxã, eu sou louca por carne, mas se me der uma matrinxã não sobra nem a escama! Rs. Essa também tem história, nossa matrinxã vem do nosso sítio Aparecida Marques, na estrada de Atalaia do Norte, são criadas em lagos, sob orientação de um engenheiro de pesca e alimentadas por ração, por isso o sabor dela é agradável a todos os paladares, já que o sabor da carne é mais suave sem perder o “anami”. Além desse diferencial, estamos trazendo o processo de retirada de espinha, que é maravilhoso para quem ama peixe mas não gosta de perder tempo catando e ideal para não estragar o famoso “rabo”, por isso a matrinxã sem espinha assada na brasa com recheio de farofa de banana, além da guarnição exclusiva dela que é o baião de dois com queijo coalho, a farofa de banana e o vinagrete tem sido bem aceita pelo público em geral que em muitas vezes pedem os 2 itens do cardápio: Combo de Picanha mais a Matrinxã.

9. Qual a entrada você destacaria como o carro chefe?

A entrada mais pedida é o nosso pão de alho caseiro, uma deliciosa entrada que até quem não gosta de alho ama, pois o sucesso é harmonizar esse item com o churrasco e não fazer ele roubar a cena. Em seguida o nosso bolinho de macaxeira com queijo coalho também caseiro tem sido um sucesso.



10. Existe a preocupaçäo em avaliar o nível de satisfação dos clientes em relação ao que se serve e ao serviço prestado (atendimento)?

Essa é uma das minhas maiores exigências dentro do Quintal; do pedido até o Ok do cliente tudo pode acontecer, então sim, eu envio mensagem para todos os clientes novos e acompanho os fiéis após o almoço, para saber o que acharam e pedir também sugestões. Esse é o famoso Feedback, ou seja realimenta o nosso processo em busca de melhorias. Esse termo eu trouxe da indústria, em gestão chamamos de melhoria contínua. O melhor é que o público já entendeu e aderiu a esse estímulo, hoje já recebo feedbacks positivos sem solicitar, um gás a mais para quem é iniciante no ramo gastronômico.

11. Quais os planos futuros para o quintal da Picanha? Alguma renovação no cardápio, serviço ou estender o dia e horário?

O plano futuro do Quintal se Deus permitir é melhorar o cardápio, inserindo mais itens típicos das churrascarias renomadas. Também devido à solicitações e sugestões de clientes estamos estudando abrir um ponto para atendimento ao público e aumentar os horários e dias de funcionamento. Mas tudo no tempo certo e com planejamento, claro.

12. Deixe sua considerações finais….

Quintal da Picanha vem com um diferencial em cada etapa, da qualidade dos produtos, do serviço ao atendimento. Os desafios são grandes mas aprender com o negócio e com os clientes tem sido um estimulante ímpar para seguir inovando, melhorando e agregando ao rico leque gastronômico da nossa Fronteira. Espero vocês nesse domingo! Contato: +55 92 98126-8990, Tabatinga-Am.

Por: Camila Bonfim /Portal Tabatinga

16/08/2022