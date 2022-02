Provas do Vestibular e SIS da UEA 2021, acesso 2022, iniciam neste domingo (13)

Mais de 24,7 mil candidatos disputarão neste domingo (13/02), uma das 2.321 vagas disponíveis no Vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 2021, acesso 2022. O exame inicia às 13h (horário Manaus), com as provas de Conhecimentos Gerais.

Na segunda-feira (14/02), o processo seletivo será finalizado com as provas de Conhecimentos Específicos e redação. Os portões abrirão pouco antes das 12h, com fechamento às 12h50.

Já na terça-feira (15/02), 26.893 candidatos inscritos farão as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) – (Acompanhamento I, II e III). Neste ano, são ofertadas 1.547 vagas para os estudantes que realizarão a III etapa do SIS.

No total, o certame oferta 4.914 vagas, incluindo 266 vagas para alunos indígenas e 780 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 1.109 para a capital e 1.212 para o interior. O Edital do SIS dispõe de 739 para a capital e 808 para o interior. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 18 de março de 2022.

Além disso, a UEA disponibiliza neste certame três cursos de oferta especial: Tecnologia em Design Digital, Letras – Língua Inglesa e Direito, totalizando 37 cursos disponíveis para o Vestibular e SIS 2021, acesso 2022.

Segurança

Reiterando o compromisso com a saúde pública, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 durante a realização das provas que serão aplicadas em Manaus e nos outros 61 municípios do Amazonas.

A medida visa garantir a segurança dos candidatos e colaboradores que participarão do processo.

Entre os protocolos adotados no exame de 2022 estão: maior número de locais de prova; disponibilização de álcool 70%; exigência do uso de máscaras; aferição de temperatura dos candidatos e colaboradores; distanciamento social nas salas e sanitização dos ambientes.

